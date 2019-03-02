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السبت، 02 مارس 2019 09:10 م
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ملتقى مصر للاستثمار يدعو شركات أفريقيا لإرسال موظفيها لمشاهدة كأس الأمم

السبت، 02 مارس 2019 09:00 م
ملتقى مصر للاستثمار يدعو شركات أفريقيا لإرسال موظفيها لمشاهدة كأس الأمم الدكتور علاء عز الأمين العام للغرف التجارية
كتب إسلام سعيد
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أطلق الدكتور علاء عز الأمين العام للغرف التجارية، مبادرة بدعوة الشركات الأفريقية لإرسال عدد من العمال والموظفين لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها في مصر يونيو المقبل.
 
وقال علاء عز خلال أولي جلسات ملتقى مصر الرابع للاستثمار، إن مبادرة إرسال الموظفين والعمال إلي مصر لمشاهدة المباريات يمكن توسيعها لتشمل طلاب الجامعات في الدول الأفريقية لتحقيق مزيد من التناغم بين مصر والأشقاء الأفارقة.
 
وانطلقت مساء اليوم فعاليات ملتقى مصر الرابع للاستثمار تحت عنوان "معا إلى أفريقيا"، كأولى الفاعليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والذى يستمر لمدة يومين وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة واتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية والعربية والمتوسطية.
 
ويشهد الملتقى غدا عقد 6 جلسات تناقش التعاون الثلاثي نحو افريقيا، التعاون في النهضة العمرانية والبنية التحتية بحضور وزراء النقل والاسكان، الاقتصاد الرقمي والشمول المالي بحضور وزراء الاتصالات من مصر ولبنان، فرص الاستثمار في الطاقة وربط الكهرباء والغاز بحضور وزراء الكهرباء والبترول، آلية وضع مصر كمركز إقليمي للتصنيع من أجل التصدير، والتمويل المتاح من هيئات المعونات والصناديق والبنوك الإنمائية لتمويل وضمان الاستثمار والتجارة والذى يتجاوز 55 مليار دولار.
 
 

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