مع انطلاق تحدى القراءة.. محمد بن راشد: نحن أقوياء بشباب عربى قارئ ..فيديو

كتب محمد تهامى زكى

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أن تحدى القراءة هو تحدى عربى نجحنا فيه حضاريا.

وقال بن راشد عبر تويتر: "مع انطلاقة شهر القراءة، وصلتنى اليوم أرقام المشاركين فى تحدى القراءة العربى فى دورته الرابعة، الذى يهدف لقراءة كل طالب 50 كتابا فى كل عام أكاديمى، 13 مليون طالب من 49 دولة هى حصيلة هذه الدورة للآن، تحدى القراءة هو تحدى عربى نجحنا فيه حضاريا، نحن أقوياء بشباب عربى قارئ".

مع انطلاقة شهر القراءة .. وصلتني اليوم أرقام المشاركين في تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة .. والذي يهدف لقراءة كل طالب ٥٠ كتاب في كل عام أكاديمي. ١٣ مليون طالب من ٤٩ دولة هي حصيلة هذه الدورة للآن .. تحدي القراءة هو تحدي عربي نجحنا فيه حضاريا ..نحن أقوياء بشباب عربي قارىء pic.twitter.com/5CJvKHVHQA — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٢ مارس ٢٠١٩

وانطلقت أمس، الجمعة، فعاليات شهر القراءة الوطنى على مستوى دولة الإمارات الشقيقة، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الذى حدد شهر مارس من كل عام، شهرا للقراءة.

وتأتى هذه المبادرة انطلاقا من حرص قيادة دولة الإمارات على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، واستكمال سلسلة المشروعات الثقافية والفكرية والمعرفية، التى أطلقتها الدولة منذ نشأتها.