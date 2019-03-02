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مصر تدين الهجوم الإرهابى بالقرب من فندق فى وسط مقديشيو

السبت، 02 مارس 2019 07:41 م
مصر تدين الهجوم الإرهابى بالقرب من فندق فى وسط مقديشيو انفجار فى الصومال - أرشيفية
كتب - أحمد جمعة
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أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت  الهجوم الإرهابي، الذي وقع بالقرب من فندق في وسط العاصمة الصومالية مقديشيو، وتبنته حركة الشباب، مما أسفر عن وفاة نحو 29 شخصا وإصابة 80 أخرين.

 

وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب.

 

 كما أكد البيان على دعم مصر لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

 

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