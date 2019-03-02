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مصر تدعو الهند وباكستان إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار

السبت، 02 مارس 2019 05:39 م
مصر تدعو الهند وباكستان إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار وزارة الخارجية المصرية
كتب أحمد جمعة
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دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت  إلى التهدئة ووقف التصعيد بين باكستان والهند، وذلك على أثر التطورات الأخيرة التي وقعت بين البلدين في أعقاب التفجير الإرهابي الذي شهده الشطر الهندي من كشمير.

 

وأكدت مصر على أهمية تغليب لغة الحوار بين البلدين من أجل تسوية كافة المسائل العالقة بينهما، وتجنب التصعيد لما له من آثار سلبية على الأمن والاستقرار في البلدين ومنطقة جنوب آسيا بصفة عامة. كما أكد البيان على ثقة مصر في حكمة البلدين من أجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجاوز الأزمة الراهنة.

 

 


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