الرئيسية اقتصاد وبورصة مصرف الإمارات للتنمية يغلق أول إصدار سندات من جهة اتحادية بقيمة 750 مليون دولار السبت، 02 مارس 2019 02:33 م بورصة الإمارات رويترز إضافة تعليق أغلق مصرف الإمارات للتنمية، بنجاح أول إصدار سندات من جهة اتحادية، وذلك بقيمة 750 مليون دولار. وأصدر البنك السندات بعائد 3.516 في المئة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. بورصة دبى للذهب والسلع تطلق عقودا لتداول الألومنيوم والزنك وزير الاقتصاد الألمانى يفتتح بورصة السياحة ببرلين الثلاثاء المقبل بمشاركة مصرية بورصة الامارات سندات مصر الامارات جهة اتحادات خبر اخبار الاقتصاد بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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