مصرف الإمارات للتنمية يغلق أول إصدار سندات من جهة اتحادية بقيمة 750 مليون دولار

رويترز

أغلق مصرف الإمارات للتنمية، بنجاح أول إصدار سندات من جهة اتحادية، وذلك بقيمة 750 مليون دولار.

وأصدر البنك السندات بعائد 3.516 في المئة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.