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مسيرة فى بيروت احتجاجا على الزواج المبكر للفتيات.. اعرف التفاصيل

السبت، 02 مارس 2019 11:05 م
مسيرة فى بيروت احتجاجا على الزواج المبكر للفتيات.. اعرف التفاصيل مسيرة فى بيروت لرفض الزواج المبكر
كتب محمد عبد العظيم
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شارك مئات الأشخاص في مسيرة مطالبين بإقرار قانون يحدد سن الزواج القانونى بـ18 عاما، معلنين رفضهم للزواج في سن مبكرة، حيث تم تنظيم الدعوة من جمعيتين من المجتمع المدني في لبنان.

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مسيرة فى بيروت لرفض الزواج المبكر للفتيات

ونظمت المسيرة تحت عنوان "الزواج المبكر ضحاياه كثيرون"، وسار المتظاهرون وغالبيتهم من النساء وبينهم نواب وفنانون، بمواكبة القوى الأمنية، من محيط قصر العدل في منطقة المتحف باتجاه البرلمان اللبناني وسط العاصمة.

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لافتات للتعبير عن رفض الزواج المبكر فى لبنان 

ووضع قسم من المتظاهرين حول أعناقهم وعلى رؤوسهم، شارات بنفسجية كتب عليها "ليس قبل الثامنة عشرة"، فيما ارتدت فتيات فساتين زفاف وحملن لافتة زهرية كتب عليها "القضاء على تزويج الأطفال يبدأ بتعليمهن"، ورفعت أثناء المسيرة لافتات كُتب عليها "الولادة هي أهم أسباب وفاة الفتيات بين عمر الـ15 والـ19" ، و"أوقفوا زواج الأطفال"، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية.

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أطفال يشاركون فى المسيرة لرفض الزواج المبكر 

 

 

 


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