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مديرية الطرق بالإسكندرية تنفذ أعمال رصف بشوارع المحافظة

السبت، 02 مارس 2019 06:30 م
مديرية الطرق بالإسكندرية تنفذ أعمال رصف بشوارع المحافظة رصف الطرق -ارشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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نفذت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة والمحاور المرورية وأعمال ترميمات الحفر على مستوى أحياء الثغر.

 وذلك فى إطار تنفيذ المحافظة لخطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والتى تساهم فى تحقيق الأمن والسلامة وانسياب الحركة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لرفع المعاناة عن المواطنين.

وقامت المديرية بتجهيز أسفلت شارع 20 بنطاق حى المنتزه ثان، وإعادة الشىء لأصله فى طريق قرية الزهور منطقة الألمان أبيس، وأعمال وضع طبقة رابطة بعد أعمال الكهرباء بشارع سوتر، وإصلاح هبوط مياه شارع محمود باشا الفلكى بجوار مول الفلكى، وأعمال إعادة الشيء لأصله بشارع عبدالحميد السيد خلف معرض كوته وشارع بورسعيد، وأيضا أعمال الأسفلت بشارع العشرين بحى شرق.

 
 

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