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محمد بن راشد أول الحاضرين بسباق القدرة الدولى فى البحرين.. صور

السبت، 02 مارس 2019 02:02 م
محمد بن راشد أول الحاضرين بسباق القدرة الدولى فى البحرين.. صور استقبال ناصر بن حمد للشيخ محمد بن راشد فى البحرين
كتب آسر أحمد
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تنطلق، اليوم، فعاليات كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 160 كم، تحت مظلة الاتحاد الدولى للفروسية وتنظيم الاتحاد الملكي البحرينى بمشاركة نخبة فرسان الإمارات والبحرين.

وتستضيف مملكة البحرين الكثير من مسئولى وقيادات دولة الإمارات، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أول الوافدين للبحرين اليوم للمشاركة فى كأس القدرة، وكان فى استقباله الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

 

استقبال ناصر بن حمد للشيخ محمد بن راشد فى البحرين
استقبال ناصر بن حمد للشيخ محمد بن راشد فى البحرين

 

ويشارك من فرسان الإمارات فى السباق، الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، والعديد من الإسطبلات من الإمارات مثل إسطبل MRM، وM7، وF3، إلى جانب إسطبلات المغاوير.

 

جانب من السباق
جانب من السباق

 

وتوج بلقب البطولة العام الماضى، الفارس سالم حمد ملهوف الكتبى، الذى حقق المركز الأول على حصانة "رزام"، مسجلاً زمناً قدره 4.07.50 ساعات، كما احتكر فرسان الإمارات العام الماضي المراكز الثلاثة الأولى.


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استقبال ناصر بن حمد للشيخ محمد بن راشد فى البحرين

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