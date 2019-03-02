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محكمة تركية تدين نائب سابق بالبرلمان بتهمة مساعدة منظمة إرهابية

السبت، 02 مارس 2019 02:00 ص
محكمة تركية تدين نائب سابق بالبرلمان بتهمة مساعدة منظمة إرهابية عناصر من الشرطة التركية
اسطنبول (رويترز)
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ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن محكمة أدانت الجمعة نائبا سابقا بالبرلمان فى اتهامات بمساعدة منظمة إرهابية، وقضت بسجنه أربعة أعوام وشهرين.

وأرين أرديم، الذى خسر مقعده فى انتخابات العام الماضي، مسجون منذ يونيو بتهمة نشر تسجيلات مكالمات هاتفية بشكل غير قانونى خلال عمله رئيسا لتحرير صحيفة معارضة فى عام 2014.

وكانت محكمة تركية أمرت بالإفراج عنه فى يناير لكن محكمة أعلى ألغت القرار، وينفى أرديم اتهامات بمساعدة أنصار رجل الدين فتح الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة تحركات الجيش عام 2016. وينفى جولن أى صلة له بمحاولة الانقلاب.

وأرديم ثانى سياسى من حزب الشعب الجمهورى العلمانى يدان فى إطار حملة أمنية واسعة النطاق منذ محاولة الانقلاب مما أثار غضب الجماعات الحقوقية وبعض حلفاء تركيا فى الغرب.

 


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