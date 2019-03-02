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محققون فى النواب يطالبون البيت الأبيض بتسليم وثائق تتعلق بزوج ابنة الرئيس

السبت، 02 مارس 2019 09:41 ص
محققون فى النواب يطالبون البيت الأبيض بتسليم وثائق تتعلق بزوج ابنة الرئيس جارد كوشنر
كتبت ــ إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن محققين فى مجلس النواب، الأمريكى، طالبوا البيت الأبيض بتسليم الوثائق المتعلقة بالتصاريح الأمنية لكبار المسئولين بحلول، الاثنين، مما يشكل تصعيدا فى المعركة القائمة بين الديمقراطيين فى الكونجرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب التى قد تؤدى إلى صدور مذكرات استدعاء فى الأيام المقبلة.
 
وتأتى هذه الخطوة بعد الكشف عن تدخل الرئيس الأمريكى لمنح زوج ابنته وكبير مستشاريه، جارد كوشنر، تصريحا أمنيا يمكنه من الاطلاع على معلومات شديدة السرية على الرغم من المخاوف لدى مسئولى الاستخبارات والبيت الأبيض بشأن اتصالات كوشنر بالاجانب، فضلا عن عدم إفصاحه عن تلك الاتصالات قبلا.  
 
حث النائب إيليا كامينجز، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح فى مجلس النواب، فى البيت الأبيض، فى خطاب، مساء الجمعة، "بالامتثال الكامل والفورى" للطلبات التى قدمتها اللجنة بشأن التصاريح الأمنية خلال العامين الماضيين. وأكد موظفو مكتب كامينجز فى مكالمة هاتفية، الجمعة، مع مسئولة البيت الأبيض، على وجود مذكرة كتبها كبير موظفى البيت الأبيض السابق، جون كيلى، وأخرى كتبها مستشار البيت الأبيض السابق دونالد ماكجا، بشأن التصريح الأمنى لكوشنر.
 
 

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