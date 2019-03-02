محافظ بنى سويف يوجه بمساعدة مواطن ونجله المريض إستجابة لليوم السابع

بنى سويف أيمن لطفى

فى استجابة لما نشره اليوم السابع بعنوان " والد طفل معاق ببنى سويف بعنوان إبنى يعانى من مياه على المخ وأناشد بمعالجته"، كلف المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف مدير التضامن الاجتماعى أحمد حمدى بعمل بحث اجتماعى للحالة وعمل اللازم لها.

بالإضافة إلي مخاطبة الجمعيات الأهلية لامكانية المساعدة ، إذ قامت لجنة من إدارة التضامن الاجتماعي بمركز ومدينة ببا جنوب المحافظة بالتوجه لمحل سكن المواطن محمد صايم سليمان بقرية هربشنت دائرة المركز

و ببحث حالته تبين أنه مريض بفشل بالنخاع ولديه إبن مريض يعانى من مياه على المخ ، و تم استخراج فيزا تكافل له وتم ايقافها لوجود دكان بقالة لديه وتأمين عليه كعامل بعصارة قصب، وتم عرض المواطن على اللجنة الطبية لاستخراج معاش،وعمل تظلم بإسم الزوجة لتنشيط الفيزا، فضلا عن عرض الابن المريض على اللجنة وسوف يتم تفعيل الفيزا الخاصة به، بالإضافة إلى عمل بحث اجتماعى موجه إلى مؤسسة التكافل الاجتماعى لصرف مساعدة مالية.