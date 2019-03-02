محافظ المنوفية يشهد تدشين مؤتمر المحافظة الأول للتنمية والاستثمار

دشن اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية مؤتمر المنوفية الأول للتنمية والإستثمار بقاعة الاجتماعات بمجمع خدمات جامعة المنوفية، بحضور رؤساء جامعتي المنوفية والسادات ومدير الأمن ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء مجلس النواب ورؤساء النقابات المهنية والجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني أعقبة تلاوة أيات من الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء حادث قطار محطة مصر ، وفي كلمته رحب محافظ المنوفية بالحضور مؤكداً أن الهدف من تدشين المؤتمر دفع عجلة التنمية والإستثمار والنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة ، مشيراً أن ما توليه القيادة السياسية الرشيدة لبلدنا العزيز مصر بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من تحسين مستوى معيشة المواطنين يتحتم علينا تطبيق العديد من السياسات والتفكير خارج الصندوق للعمل على إيجاد آليات تتوافق مع الظروف التى تشهدها البلاد لإحداث تنمية حقيقة من خلال مشاركة المجتمع المدنى والعمل وفق خطط طموحة وسياسات بناءة من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين.



