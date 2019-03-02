محافظ القليوبية: الإستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا بحضور الدكتور عواد احمد على السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، والمستشار حسام طلعت المستشار القانونى للمحافظة، وناصر النعيمى مدير عام ادارة املاك الدولة، والمهندسة منال زين العابدين مدير ادارة التخطيط العمرانى، ومحمد فوزى مدير المكتب الفنى لبحث الاجراءات القانونية لتحويل نشاط بعض الاراضى المملوكة لشركات قطاع الاعمال العام من صناعى الى سكنى بمدينة شبرا الخيمة.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتفعيل هذا الامر لدفع عجلة الاستثمار فى المحافظة، وفى هذا الاطار فقد استعرض المحافظ سبل تغيير النشاط لعدد من قطع الاراضى وذلك مقابل للتحسين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لادراج القطع الموجودة خارج الحيز العمرانى الى الاحوزة العمرانية المعتمدة وفقا للمعايير القانونية.

واكد المحافظ، أن الإستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية بإعتباره الدافع الأساسي للنمو من خلال زيادة الناتج الداخلي ودفع عجلة التنمية والبناء .

و من جانب اخر عرض سمير القرش القائم بعمل الأمين المساعد للشئون الادارية بجامعة بنها، علي مجلس الجامعة مقترحاً لبدء ميكنة الأعمال الادارية والوصول الي نظام إدارى كفء وفعال قادر على مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس الجامعه وحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وعمداء كليات الجامعة.

وقال القرش أن جامعة بنها تستهدف الوصول الي الادارة الناجحة والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية وتقديم خدمة الكترونية متميزة يستفيد منها جميع الاطراف المعنية التعامل معها وزيادة التفاعل معهم، مشيراً أن تلك الاهداف ستتحقق بالتحول الي جامعة الكترونية غير ورقية.

وأضاف أن الجامعة ستعمل علي تكوين منظومة عمل متكاملة تعمل بكفاءة وفاعلية ووفقاً لمعايير الجودة الشاملة من خلال عاملين على درجة عالية من الاحتراف المهني، مشيراً الي ضرورة الاستخدام الامثل لنظم المعلومات المستخدمة حاليا لتحديث أساليب العمل بالجامعة.

الجدير بالذكر أن الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس جامعة بنها كان قد وجه بسرعة الانتهاء من ميكنة الأعمال الادارية وتفعيل الذاكرة المؤسسية بما يسهم فى تدفق الاعمال داخل الهيكل الاداري بالجامعة والقضاء على الدورة المستندية الورقية والإجراءات الروتينية التى تهدر الوقت والجهد.