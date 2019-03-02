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مجموعة الاقتصاد والأعمال: مصر مؤهلة لتكون مركزاً إقليميا للتصنيع والتصدير

السبت، 02 مارس 2019 06:15 م
مجموعة الاقتصاد والأعمال: مصر مؤهلة لتكون مركزاً إقليميا للتصنيع والتصدير ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان "معا إلى أفريقيا"
كتب إسلام سعيد تصوير حسام عاطف
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قال روؤف أبو زكى الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، إن مصر أصبحت قبلة المستثمرين وبات تحتوى على فرص استثمارية مجدية وكذلك مؤهلة لتكون مركزاً إقليميا للتصنيع والتصدير.
 
وأضاف، أن كل المؤشرات تؤكد أن المناخ فى مصر تحسن كثيرا، لافتاً إلى أن عشرات المشاريع والشراكات بين المستثمرين تولدت خلال دورات ملتقى مصر الرابع للاستثمار الذى تنظمه مصر سنويا.
 
وانطلقت مساء السبت الدورة الرابعة، لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان "معا إلى أفريقيا"، كأولى الفعاليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والذى يتواكب مع عقد مجالس إدارات ولجان اتحادات الغرف الأفريقية والعربية والإسلامية والمتوسطية وغرفهم المشتركة فى أكثر من 30 دولة.
 
ويشارك المتلقى عدد كبير من قيادات الغرف التجارية بمصر ودول افريقيا إضافة إلى رجال المال والأعمال وكبار الشخصيات الأفريقية والعربيّة والأجنبية.
 
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والافريقية والمتوسطية، أن تنظيم الملتقى بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة واتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية والعربية والمتوسطية التى تشارك بوفود كبيرة بالملتقى.
 
 
ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (1)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (2)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (3)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (4)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (5)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (6)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (7)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (8)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (9)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (10)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (11)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (12)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (13)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (14)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (15)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (16)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (17)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (18)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (19)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (20)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (21)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (22)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (23)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (24)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (25)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (26)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (27)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (28)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (29)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (30)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (31)
 

ملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان معا إلى أفريقيا (32)
 

 

 

 

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ملتقى مصر الرابع الاستثمار

الاتحاد الافريقي

الغرف التجارية

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