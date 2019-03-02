لقاء_ال_ثانى_فى_العربية.. هاشتاج يفضح تدخل تركيا فى قطر

كتب محمد عبد العظيم

عقب لقاء الشيخ عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر، مع قناة العربية، تصدر هاشتاج "لقاء آل ثانى فى العربية"، قائمة الأكثر تداولا فى قطر، لتأييد تصريحات عبد الله آل ثانى خاصة رفضه للتدخل التركى فى الشئون القطرية، والإضرار التى سوف تعود على قطر نظير تعنت تميم بن حمد واصراره على اللجوء إلى تركيا.

وحرص المشاركون فى الهاشتاج على دعم تصريحات الشيخ عبد الله آل ثانى، حيث قال أحد المغردين، استمرار السياسة الحالية سيضر الدولة على مدار السنوات القادمة لارتفاع دين الدولة واستمرار سحبها الأموال من احتياطاتها في الخارج، وأضاف آخر: كل مواطن غيور على قطر وترابها راح يرفض أن سيادة قطر تمس من الأتراك أو غيرهم".





















وقال الشيخ عبد الله آل ثانى خلال حواره، أن سبب خروج من قطر، هو الاستعمار التركى، وخاصة أن كثير من الشعب والأسرة الحاكمة يرفض هذا الاستعمار، إلى جانب موجة الرفض للفساد المالى والإدارى.