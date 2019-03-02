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قائد مراجعات الإخوان بالسجون: التنظيم يروج للشائعات للتغطية على أزماته الداخلية

السبت، 02 مارس 2019 12:00 ص
قائد مراجعات الإخوان بالسجون: التنظيم يروج للشائعات للتغطية على أزماته الداخلية الإخوان
كتب أحمد عرفة
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أكد عماد على، قائد مراجعات الإخوان فى السجون، أن الإخوان تحاول استغلال أى حادث أو أمر سلبي في الدولة المصرية والمبالغة فيه بشدة حتى أصبح هذا هو هدفها الوحيد والعمل الأساسي الذي تقوم به منذ فترة طويلة سواء في القنوات الفضائية التي تمتلكها أو من خلال وسائل التواصل وذلك لهدفين رئيسيين .

 

وأضاف قائد مراجعات الإخوان فى السجون، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الهدف الأول هو تبرير الفشل الذي وصلت له الإخوان أمام أعضائها والحديث عن أن ما حدث لها كان ابتلاء لأنهم أصحاب الحق بدليل ما يحدث في الدولة من مشكلات .

 

وأشار عماد على، إلى أن الهدف الثاني هو محاولة الإثبات أمام المجتمع أنهم ظلموا الإخوان بالمطالبة بإسقاطهم من الحكم وأنهم إذا استمروا ما كانت ستحدث هذه المشكلات، ويحاولون في ذات الوقت تسويق أنفسهم على أنهم هم البديل، متناسيين أن المجتمع جربهم في الحكم بالفعل ولم يفلحوا وفشلوا، والشعب ليس لديه الاستعداد لتجربتهم مرة أخرى.

 

ولفت قائد مراجعات الإخوان فى السجون، إلى أن الهدف الأول الذى يعملون من خلاله أيضا هو السيطرة على ظاهرة رفض سياسات الجماعة والإنشقاق عنها بالزعم أنهم أصحاب الحق .

 

 

 


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