فيديو وصور.. مدير مستشفى زفتى: تزايد إقبال المواطنين على نقاط الفحص بحملة 100 مليون صحه

الغربيه - محمد طارق

شهدت نقاط الفحص بحملة 100 مليون صحه فبمحافظة الغربيه، إقبالا متزايدا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، من المواطنين للكشف عن فيروس سى وفحصهم من الأمراض الساريه "الضغط ، السكر ، السمنه ، القلب"

وصرح الدكتور محمد الجوهرى مدير مستشفى زفتى العام فى تصريح خاص للـ "اليوم السابع" أن أقبال المواطنين فى تزايد مستمر على نقاط الفحص داخل المستشفى، مضيفا : أن المستشفى قامت برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال المواطنين، كما تم توفير كراسى متحركه لذوى الاحتياجات الخاصه وكبار السن .

وأوضح أن عملية الفحص تبدأ بتسجيل بيانات الحاله إلكترونيا، وبعد ذلك يتم فحص المريض عن طريق تحليل لفيروس سى، والكشف عن أمراض الضغط والسكر والسمنه والقلب، وإذا تبين إصابة الحاله أثناء الفحص بأى تلك الأمراض يقوم بتحويلها إلى لجنة مختصه لتلقى العلاج اللازم .

الجدير بالذكر أن المبادره تستهدف المسح الطبى لـ 3376735 مواطن لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض الغير سارية "كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة" داخل 366 مقر بدلاً من 301 مقر، وتزويدهم بكافة خدمات الاتصالات والانترنت، ويقوم بتنفيذها 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة يعملوا على فترتين " الفترة الأولى من 9 صباحاً وحتى 3 مساءً والفترة الثانية من 3 مساءً وحتى 9 مساءً "