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غدا الأحد افتتاح المؤتمر الدولى الثانى لقسم الاجتماع بآداب جامعة القناة

السبت، 02 مارس 2019 12:00 ص
غدا الأحد افتتاح المؤتمر الدولى الثانى لقسم الاجتماع بآداب جامعة القناة الدكتور عادل السعدنى
الإسماعيلية – جمال حراجى
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 قال الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس أن قسم الاجتماع بالكلية ينظم مؤتمره الدولى الثانى الأحد 3 مارس وحتى الإثنين 4 مارس الحالى بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة تحت عنوان (مجتمع المخاطر ومشكلات اﻷمن الاجتماعى فى الوطن العربى تحديات الواقع واستشراف المستقبل، تحت رعاية الدكتورعاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور حسين أنور أمين المؤتمر، والدكتورة سحر حسانى رئيس قسم علم الاجتماع ومقرر المؤتمر).

 

وأشارعميد كلية الآداب إلى أن المحوراﻷول يناقش مجتمع المخاطر و اﻷمن الاجتماعى، أبعاد المفهوم و دلالته، والمحور الثانى يدور حول المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية، وأثرها على اﻷمن الإجتماعى -  والتحديات الاجتماعية - المخاطر التكنولوجية - والتحديات النفسية - التحديات الثقافية - والتحديات الاقتصادية - والتحديات السياسية - والتحديات الصحية، ويتلخص المحور الثالث للمؤتمر فى العلوم الاجتماعية ومشكلات الأمن الاجتماعى ودورالجغرافيا فى المشكلات البيئية والسياسية.

والصحية المعاصرة - العلوم السياسية، وتفسيرها لمشكلات الأمن الاجتماعي- مشكلات الأمن من وجهة نظر القانون- المخاطر، والتحديات المجتمعية من وجهة النظر التاريخية والفلسفية- العلوم التربوية والأمن الإجتماعى والإقتصادى، العلوم الطبية والتحديات الصحية والمجتمعية، ويتناول المحورالرابع مجتمع المخاطر واﻷمن الإجتماعى للفئات المهمشة ، والتحديات التى تواجه المرأة واﻷطفال 

والشباب وكبار السن والفقراء، أما المحورالخامس فيدور حول قناة السويس واﻷمن الاجتماعى، وقناة السويس الجديدة والحد من المشكلات المجتمعية لإقليم القناة ، وقناة السويس والمخاطر البيئية- والتنمية المستدامة.

ويتطرق المؤتمر فى محوره السادس الى وسائل وآليات تحقيق الأمن فى الوطن العربى - الدولة وسياسات الحماية والرعاية الاجتماعية - التشريعات وسبل تحقيق الأمن الإجتماعى - دورالأسرة ومنظمات المجتمع المدنى

و المؤسسات الدينية ووسائل الإعلام فى تحقيق الأمن الإجتماعى - إستراتيجيات الأمن الإجتماعى.

 

 


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