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عامل يقتل شقيقة زوجته ويشرع فى قتل ابنته بأوسيم

السبت، 02 مارس 2019 12:10 م
عامل يقتل شقيقة زوجته ويشرع فى قتل ابنته بأوسيم المتهم
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة، القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيقة زوجته بأوسيم، وكشفت التحريات أن المتهم اعتدى على ابنته بالضرب بسبب سوء سلوكها، وأثناء تدخل خالتها للدفاع عنها اعتدى عليها المتهم بمطواة، كما أصاب ابنته بجرح نافذ بالبطن، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد وصول "منال.ه" ربة منزل إلى المستشفى مصابة بجرح نافذ بالبطن فارقت على إثره الحياة، ووصول ابنة شقيقتها "ش.أ" طالبة مصابة بجرح طعنى بالبطن.

بإجراء التحريات تبين أن والد المصابة الثانية اعتدى عليها بالضرب لسوء سلوكها، مما دفع خالتها القتيلة للتدخل للدفاع عنها، فاعتدى عليها المتهم بمطواة مما أسفر عن مقتلها، كما أصاب ابنته .

وتمكن رجال المباحث بمركز شرطة أوسيم من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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