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طقس اليوم معتدل نهارا وتوقعات بسقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

السبت، 02 مارس 2019 08:00 ص
طقس اليوم معتدل نهارا وتوقعات بسقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة أرصاد
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.
 
كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19
شبين الكوم 11 19 
طنطا 11 18 
دمنهور 10 18
الإسكندرية 11 18
بلطيم 10 18
مطروح 10 17
السلوم 08 17
سيوة 07 19
بورسعيد 10 19
دمياط 10 19 
الزقازيق 11 19 
الإسماعيلية 10 20 
السويس 11 19
العريش 07 19
رفح 07 18
رأس سدر 13 19
نخل 04 19
نويبع 13 22
طابا 08 17
كاترين 02 12
الطور 12 20
شرم الشيخ 13 22
الغردقة 11 22
مرسى علم 13 21
الفيوم 11 20
بنى سويف 10 20
المنيا 09 20
أسيوط 08 20
سوهاج 08 21
قنا 09 21
الأقصر 09 21
أسوان 12 22
أبوسمبل 10 22
الوادي الجديد 09 22
شلاتين 14 24
أبو رماد 14 23
رأس حدربة 14 22
حلايب 16 21
 

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