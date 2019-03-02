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طقس الغد معتدل شمالا مائل للدفء بالوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 13 درجة

السبت، 02 مارس 2019 11:15 ص
طقس الغد معتدل شمالا مائل للدفء بالوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 13 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد،  طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة على الوجه البحرى والقاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 21  درجة والصغرى 13 درجة ، والإسكندرية العظمى درجة 20 والصغرى 07 درجة ، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة ، وسوهاج العظمى 22 درجة  والصغرى 08  درجة ، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة  ، وأسوان العظمى  25 درجة والصغرى 10 درجة ، وسانت كاترين العظمى 12 درجة والصغرى 02 درجة .

 

 

 

 


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