ضوابط تحكم تصويت المصريين فى الخارج بـ"تكميلية أشمون".. تعرف عليها

كتبت هدى أبو بكر

يواصل الناخبون خارج مصر، اليوم السبت، الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب لدائرة أشمون بالمنوفية، والمقرر أن تنتهى عملية التصويت لها فى التاسعة مساء اليوم بحسب تصويت كل دولة.

ووفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 13 لسنة 2019، فإنه يوجد عدد من القواعد الخاصة بتنظيم تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخاب التكميلى، ومنها:

- لكل مصرى خارج مصر الحق فى الإدلاء بصوته، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز السفر سارى الصلاحية متضمنًا الرقم القومى وعنوانه الذى يقع بنطاق تلك الدائرة، وقدم إقرارًا يفيد أنه مقيم بالخارج .

- تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، وفقا لقرار الهيئة الصادر بهذا الشأن.

- يكون الإدلاء بالصوت فى المقار المحددة بقرار الهيئة رقم 12 لسنة 2019 وذلك يومى الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 مارس 2019، وفى حالة الإعادة يومى الجمعة والسبت الموافقين 5 و6 أبريل.

- لكل مترشح اختيار ممثل واحد فقط له فى اللجنة الانتخابية، ويجب أن تتوفر فيه ما يأتى:

أن يكون من بين المقيدين بقاعدة ببيانات الناخبين، ويتم التأكيد من ذلك من خلال جهاز القارئ الإلكترونى أو جهاز الحاسب الآلى.

أن يصدر له توكيل موثق من المترشح، أو وكيله، وتبدأ عملية الاقتراع فى الميعاد المحدد ولو لم يحضر مندوبو المرشحين أو بعضهم.

- يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويطلع على دليل إقامته خارج مصر وعنوانه بالداخل أو الإقرار المقدم منه، وتحتفظ اللجنة بأصل الإقرار ضمن أوراق العملية الانتخابية خارج صندوق الاقتراع، ويسلم الناخب بطاقة تصويت على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة.

وإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه فى البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

ويقوم رئيس اللجنة بالتأكيد من شخصية المرأة المنتقبة وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات العاملات باللجنة، وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.

- تجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر فى وجود ممثلى ومندوبى كافة وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات

- لا يجوز للناخب أن يدلى بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة أو أن يدلى بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته أو أن يدلى بصوته مرة أخرى فى الانتخابات التى تجرى فى مصر.

- وتحفظ بمقر كل بعثة أو قنصلية مصرية أجرى فيها الاقتراع صورة من محضر الإجراءات وكشف الناخبين وكشف إعلان النتيجة وصورة مما قد يقدم للجنة من طعون أو تحرره من محاضر وذلك للمدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات