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ضبط 3 عاطلين وربة منزل بحوزتهم 3 كيلو حشيش بالقناطر الخيرية

السبت، 02 مارس 2019 04:04 م
ضبط 3 عاطلين وربة منزل بحوزتهم 3 كيلو حشيش بالقناطر الخيرية مضبوطات حشيش - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية القبض على 3 عاطلين وربة منزل بحوزتهم 3 كيلو حشيش وكمية من الأقراص المخدرة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بتردد 3 عاطلين وربة منزل، على دائرة المركز لترويج المواد المخدرة المتنوعة على عملائهم.

 

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية ، وباستهداف المتهمين، وتم ضبط كل من " صبرى. س. م" 41 سنة، عاطل ومقيم قليوب البلد - دائرة قسم قليوب، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 1.100 كيلو جرام ومبلغ مالى 4500 جنيه و3 هواتف محمول.

 

كما تم ضبط و" الهام. م .ع"  30 سنة، ربة منزل ومقيمه الحرس – أبو الغيط - دائرة مركز القناطر الخيرية، وبحوزتها كميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 900 جرام ومبلغ مالى 1000 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتها والهاتف للاتصال بعملائها.

 

ونجح رجال المباحث فى ضبط و" سيد. ص .ح " 17 سنة،عاطل ومقيم أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى كيلو  جرام ومبلغ مالى 1100 جنيه وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواه، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع ، و" ادهم. ب . ح" 25 سنة،عاطل ومقيم أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية، وبحوزته عدد 450 قرص مخدر ومبلغ مالى 150 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وتحررعن ذلك المحضر رقم 2558 لسنة 2019 م إدارى مركز القناطر الخيرية، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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