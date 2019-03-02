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ضبط 2815 هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 65418 جنيها فى حملة أمنية بالغربية

السبت، 02 مارس 2019 06:54 م
ضبط 2815 هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 65418 جنيها فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

 

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 2815 هاربين من أحكام، منهم 3 حكم فى جنايات، و 546 حكم جزئى، و 95 حكم مستأنف، و2149 فى مخالفات، كما تم تحصيل 65 ألف و418 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 


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