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ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب الخلاف على مقهى بإمبابة

السبت، 02 مارس 2019 04:39 م
ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب الخلاف على مقهى بإمبابة مشاجرة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب الخلاف علي ملكية مقهى بإمبابة، مما أسفر عن مقتل مستأجر المقهى وإصابة عامل، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين صاحب عقار وبين مستأجر مقهى بسبب الخلاف على ملكية المقهى، استعان كل منهما بأنصاره مما أسفر عن مقتل صاحب المقهى نتيجة إصابته بجرح نافذ بالصدر، وإصابة عامل.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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