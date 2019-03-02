صور.. محافظ أسيوط يزور سيدة "بكماء" عانت من الإهمال لمدة 12 عاماً

أسيوط - هيثم البدرى

زار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم، السيدة " كمال زكى سباعى" فى الخمسين من العمر بكماء وتعانى من تدهور فى حالتها الصحية، وذلك بمستشفى الإيمان العام للاطمئنان على حالتها الصحية، والتى كانت تعانى من تدهور حالتها الصحية وعدم قدرتها على الكلام أو السمع وضعف نظرها نتيجة إهمال أقاربها لها لمدة 12 عاما، ظلت خلالها داخل منزل ريفى بقرية بهيج التابعة لمركز ومدينة أسيوط .

كما زار المحافظ المواطن محمد على سعيد بذات المستشفى للاطمئنان على حالته الصحة والتأكد من توفير كافة الرعاية الطبية له، والذى ظل حبيسا لمدة 9 سنوات داخل منزله وفى حالة مرضية سيئة ولا يستطيع الذهاب إلى المستشفى لخلافات مع أفراد أسرته

وقال محافظ أسيوط، إنه إطمأن على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية للحالتين، وتوفير العناية للسيدة المسنة وعمل تقرير طبى بالحالة لدراسة مدى إمكانية بقائها فى دار رعاية تابعة للتضامن الاجتماعى لتوفير كافة سبل الراحة لها، نظرا لظروفها الصحية الصعبة أو ذهابها إلى منزل شقيقها بعد توفير كافة أوجه الدعم لهم لمواجهة ظروف الحياة الصعبة، كما إطمأن المحافظ على الخدمات الطبية المقدمة للمواطن "محمد على سعيد" وأكد على توفير العناية التامة له وإجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة ورعايته رعاية تامة حتى يتماثل للشفاء .

وأعلن المحافظ عن تقديم كافة سبل الدعم والاهتمام بالمواطنين بجميع قرى ونجوع المحافظة وتحسين الأحوال المعيشية والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك على رأس الأولويات التى توليها الدولة اهتمام كبيراً وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"

كان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته بتشكيل لجنة مكونة من اللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومنار كامل مدير وحدة تكافؤ الفرص المعنية بشئون المرأة بالمحافظة، للانتقال إلى منزل المواطنة "كمال زكى سباعى" بقرية بهيج للاطمئنان على صحتها، وتبين أن السيدة بكماء وتعانى من تدهور فى حالتها الصحية نظرًا للإهمال الشديد لمدة 12 عامًا، وتم توفير سيارة إسعاف مجهزة وتم نقلها إلى مستشفى الايمان العام بالأربعين بمدينة أسيوط لخضوعها للفحوصات وتلقى العلاج اللازم تمهيدا لإيداعها دار الرعاية المناسبة .

رافق المحافظ – خلال الزيارة – الدكتور رأفت عبد الواحد وكيل أول مديرية الصحة بأسيوط، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، والدكتور محمد سيد مرزوق وكيل المديرية للطب العلاجى، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية، ومنار كامل مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والدكتور مدحت موريس مدير مستشفى أسيوط العام، والدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى .



محافظ أسيوط يزور حالة انسانية سيدة بكماء



محافظ أسيوط يزور حالة انسانية سيدة بكماء



محافظ أسيوط يزور حالة انسانية سيدة بكماء



محافظ اسيوط يزور مواطن ظل حبيسا لمدة 9 سنوات



محافظ أسيوط يزور مواطن ظل حبيسا لمدة 9 سنوات