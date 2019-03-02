صور.. فحص 5900 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، عن فحص 5900 مواطنا فى اليوم الأول من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وقالت وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتورة السيدة مشرف، تحقيق نسبة 170% من المستهدف تحقيقة فى اليوم الأول للمبادرة حيث تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا فى اليوم الواحد بينما نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فى زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة والوصول إلى فحص 5900 مواطنا فى اليوم الأول من إنطلاق الحملة.

أضافت مشرف، أن المحافظة تضم 82 فرقة طبية تعمل فترتين للكشف عن 120 مواطنا بكل فرقة طبية فى اليوم الواحد، بهدف الكشف عن 172 ألف و635 مواطنا وهو العدد المستهدف على مستوى المحافظة، كما أن الفرق الطبية والعيادات الطبية المتنقلة موزعة على جميع المساجد الكبرى بالمحافظة، وذلك فى ظل استهداف مناطق تجمعات المواطنين، بجانب العيادات المتنقلة والمناطق التى تم تخصيصها على مستوى مراكز المحافظة للكشف عن المواطنين، وأن المبادرة تستهدف المدارس والكليات المختلفة بجامعة الوادى الجديد، والسجون والمساجد والكنائس.

وكانت محافظة الوادى الجديد، شهدت أمس الجمعة، إنطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة، والتى تستمر حتى نهاية أبريل المقبل.

وحرص الزملوط على إجراء التحليل بالمجمع الإسلامى الكبير بمدينة الخارجة، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية الذين بادروا بالكشف وسط إقبال المواطنين على إجراء الكشف وتحليل فيروس سى وقياس السكر والضغط.



إقبال المواطنين بحملة 100 مليون صحة بالوادى



إقبال المواطنين بحملة 100 مليون صحة بالوادى



إقبال المواطنين بحملة 100 مليون صحة بالوادى



إقبال المواطنين بحملة 100 مليون صحة بالوادى