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صور.. القوات الجوية السعودية تشارك فى تمرين "العلم الأحمر 2019"

السبت، 02 مارس 2019 03:23 م
صور.. القوات الجوية السعودية تشارك فى تمرين "العلم الأحمر 2019" القوات الجوية السعودية
كتب محمد تهامى زكى
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تنفذ القوات الجوية الملكية السعودية، مع نظيرتها من القوات الصديقة والشقيقة تمرين "العلم الأحمر - 2019" الذى سيقام فى قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 4 - 15 7 1440هـ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن القوات الجوية السعودية تشارك بمجموعة من أحدث طائراتها المقاتلة من نوع "أف – 15 إس أى" المتطورة كلياً.

واس
واس

 

وأشارت واس، أن تمرين العلم الأحمر الذى كانت بدايته فى العام 1975م من أقوى التمارين الجوية القتالية فى العالم، ويهدف إلى تدريب الأطقم الجوية المشاركة على مواقف القتال الجوي، وكذلك التعامل مع الأهداف الأرضية باستخدام الذخيرة الحية فى بيئة قتال حقيقية.

الطائرات السعودية
الطائرات السعودية

 

ويشارك فى النسخة الثانية من تمرين "العلم الأحمر 2019م", بالإضافة إلى القوات الجوية الأمريكية كلاً من الإمارات العربية المتحدة، بلجيكا، هولندا، سنغافورة، ويُعد هذا التمرين الثانى لهذا العام حيث يقام عدة مرات من كل عام.

الظائرات السعودية
الظائرات السعودية

 

القوات الجوية السعودية
القوات الجوية السعودية

 

 


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تمرين العلم الاحمر




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