شمال سيناء تستهل فعاليات يوم المرأة بافتتاح معرض إنتاج الأسر

شمال سيناء - محمد حسين

استهلت محافظة شمال سيناء اليوم السيت فعاليات يوم المرأة العالمى بإفتتاح معرض لإنتاج السيدات فى البيوت اقيم فى مركز شباب ضاحية السلام بالعريش، افتتح المعرض إيهاب حسن عبدالوهاب مدير الشباب والرياضة، وعدد من رموز المجتمع المحلى.

وقال مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، ان المعرض يتضمن مشغولات انتاج التراث السيناوى لسيدات سيناويات من العريش ووسط سيناء ، ونظمته المديرية فى مركز شباب ضاحية السلام تقديرا لدورها وسيتم التنسيق لفتح معرض دائم والتنسيق مع الجهات المختصة لمساعدة السيدات فى عرض انتاجهن فى معارض بالقاهرة والمحافظات عن طريق وزارة الشباب والرياضة .

وفى سياق متصل نظمت فى عددا من مراكز شباب العريش ندوات توعوية حول دور المرأة وحاضر فيها أئمة من الأوقاف .

ومقررا ان تتواصل الفعاليات بيوم المرأة بندوة تتضمن تكريم سيدات أثرن العمل التنفيذى والمجتمعي تعقد مساء اليوم فى مقر مؤسية حياة للتنمية والأعمال الإنسانية بالعريش.