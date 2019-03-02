شاهد فى دقيقة..بعد التوترات الأخيرة..تعرف على إمكانات جيشى الهند وباكستان

إعداد ـ بيشوى رمزى

تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان على نحو حاد فى أعقاب تفجير انتحارى فى إقليم كشمير المتنازع عليه، سقط فيه 40 قتيلا من قوات الأمن الهندية فى عملية أعلنت جماعة "جيش محمد" التى تتمركز فى باكستان المسئولية عنها، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك حرب محتملة بين الجانبين فى المستقبل القريب.

"اليوم السابع" يستعرض إمكانات الجيشين الباكستانى والهند لإبراز إمكانات كل منهما:

الميزانية العسكرية

الهند:

58

أنفقتمليار دولار لدعم الجيش

بمعدل 2.1% من الناتج المحلى الإجمالى

باكستان: أنفقت 11 مليار دولار لدعم قواتها المسلحة

بما يعادل 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى

الصواريخ

الهند: تمتلك 9 أنواع من الصواريخ الباليستية

من بينها أجني-3 الذى يتراوح مداه بين 3000 و5000 كيلومتر.

باكستان:

لديها برنامج صاروخى بمساعدة صينية

من أبرز صواريخها شاهين 2 ويصل مداه إلى 2000 كيلومتر

الأسلحة النووية

الهند:

130

140

تمتلك ما يتراوح بينرأسا نووية

باكستان:

140

150

لديها ما بينرأسا نووية

القوات البرية

الهند:

1.2

لديهامليون جندى

3556 دبابة قتالية

3100 عربة مشاة قتالية

336 ناقلة جنود مدرعة

9719 قطعة مدفعية.

باكستان:

560

لديهاألف جندى

2496 دبابة

1605 ناقلات جنود مدرعة

4472 قطعة مدفعية

القوات الجوية

الهند:

814

يملك سلاح الجو الهندىطائرة حربية

ويبلغ قوامه 127200 فرد

باكستان:

425

تملكطائرة حربية

من بينها طائرات إف-7بي.جى الصينية

ومقاتلات إف-16 الأمريكية

القوات البحرية

الهند:

تتألف البحرية الهندية من حاملة طائرات واحدة

و16 غواصة و14 مدمرة و13 فرقاطة

و106 من سفن الدورية والعمليات الحربية الساحلية

باكستان:

9

8

لديهافرقاطات وغواصات

و17 سفينة للدوريات والعمليات الساحلية