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شاهد فى دقيقة..بعد التوترات الأخيرة..تعرف على إمكانات جيشى الهند وباكستان

السبت، 02 مارس 2019 04:00 م
شاهد فى دقيقة..بعد التوترات الأخيرة..تعرف على إمكانات جيشى الهند وباكستان إمكانات جيشى باكستان والهند
إعداد ـ بيشوى رمزى
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اليوم السابع بلس

تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان على نحو حاد فى أعقاب تفجير انتحارى فى إقليم كشمير المتنازع عليه، سقط فيه 40 قتيلا من قوات الأمن الهندية فى عملية أعلنت جماعة "جيش محمد" التى تتمركز فى باكستان المسئولية عنها، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك حرب محتملة بين الجانبين فى المستقبل القريب.

"اليوم السابع" يستعرض إمكانات الجيشين الباكستانى والهند لإبراز إمكانات كل منهما:

 

الميزانية العسكرية

الهند:

أنفقت 58 مليار دولار لدعم الجيش

بمعدل 2.1% من الناتج المحلى الإجمالى

 

باكستان:

أنفقت 11 مليار دولار لدعم قواتها المسلحة

بما يعادل 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى

 

الصواريخ

الهند:

تمتلك 9 أنواع من الصواريخ الباليستية

من بينها أجني-3 الذى يتراوح مداه بين 3000 و5000 كيلومتر.

 

باكستان:

لديها برنامج صاروخى بمساعدة صينية

من أبرز صواريخها شاهين 2 ويصل مداه إلى 2000 كيلومتر

 

الأسلحة النووية

الهند:

تمتلك ما يتراوح بين 130 و140 رأسا نووية

 

باكستان:

لديها ما بين 140 و150 رأسا نووية

 

القوات البرية

الهند:

لديها 1.2 مليون جندى

3556 دبابة قتالية

3100 عربة مشاة قتالية

336 ناقلة جنود مدرعة

9719 قطعة مدفعية.

 

باكستان:

لديها 560 ألف جندى

2496 دبابة

1605 ناقلات جنود مدرعة

4472 قطعة مدفعية

 

القوات الجوية

الهند:

يملك سلاح الجو الهندى 814 طائرة حربية

ويبلغ قوامه 127200 فرد

 

باكستان:

تملك 425 طائرة حربية

من بينها طائرات إف-7بي.جى الصينية

ومقاتلات إف-16 الأمريكية

 

القوات البحرية

الهند: 

تتألف البحرية الهندية من حاملة طائرات واحدة

و16 غواصة و14 مدمرة و13 فرقاطة

و106 من سفن الدورية والعمليات الحربية الساحلية

 

باكستان:

لديها 9 فرقاطات و8 غواصات

و17 سفينة للدوريات والعمليات الساحلية


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الهند

باكستان

التوترات بين الهند وباكستان

كشمير

جيشى الهند وباكستان

اليوم السابع بلس




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