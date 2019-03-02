شاهد فى دقيقة..بعد التوترات الأخيرة..تعرف على إمكانات جيشى الهند وباكستان

تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان على نحو حاد فى أعقاب تفجير انتحارى فى إقليم كشمير المتنازع عليه، سقط فيه 40 قتيلا من قوات الأمن الهندية فى عملية أعلنت جماعة "جيش محمد" التى تتمركز فى باكستان المسئولية عنها، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك حرب محتملة بين الجانبين فى المستقبل القريب.
"اليوم السابع" يستعرض إمكانات الجيشين الباكستانى والهند لإبراز إمكانات كل منهما:
الميزانية العسكرية
الهند:أنفقت 58 مليار دولار لدعم الجيش
بمعدل 2.1% من الناتج المحلى الإجمالى
باكستان: أنفقت 11 مليار دولار لدعم قواتها المسلحة
بما يعادل 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى
الصواريخ
الهند: تمتلك 9 أنواع من الصواريخ الباليستية
من بينها أجني-3 الذى يتراوح مداه بين 3000 و5000 كيلومتر.
باكستان:لديها برنامج صاروخى بمساعدة صينية
من أبرز صواريخها شاهين 2 ويصل مداه إلى 2000 كيلومتر
الأسلحة النووية
الهند:تمتلك ما يتراوح بين 130 و140 رأسا نووية
باكستان:لديها ما بين 140 و150 رأسا نووية
القوات البرية
الهند:لديها 1.2 مليون جندى
3556 دبابة قتالية
3100 عربة مشاة قتالية
336 ناقلة جنود مدرعة
9719 قطعة مدفعية.
باكستان:لديها 560 ألف جندى
2496 دبابة
1605 ناقلات جنود مدرعة
4472 قطعة مدفعية
القوات الجوية
الهند:يملك سلاح الجو الهندى 814 طائرة حربية
ويبلغ قوامه 127200 فرد
باكستان:تملك 425 طائرة حربية
من بينها طائرات إف-7بي.جى الصينية
ومقاتلات إف-16 الأمريكية
القوات البحرية
الهند:تتألف البحرية الهندية من حاملة طائرات واحدة
و16 غواصة و14 مدمرة و13 فرقاطة
و106 من سفن الدورية والعمليات الحربية الساحلية
باكستان:لديها 9 فرقاطات و8 غواصات
و17 سفينة للدوريات والعمليات الساحلية
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