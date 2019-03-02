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السبت، 02 مارس 2019 06:42 م
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سيول جارفة فى أفغانستان تقتل 20 شخصا على الأقل

السبت، 02 مارس 2019 06:30 م
سيول جارفة فى أفغانستان تقتل 20 شخصا على الأقل سيول
رويترز
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قال مكتب الأمم المتحدة الذي ينسق جهود المساعدات الإنسانية في أفغانستان اليوم السبت إن 20 شخصا على الأقل بينهم أطفال لقوا حتفهم في جنوب أفغانستان عندما اجتاحت سيول جارفة ما يصل إلى ألفي منزل وجرفت سيارات.

وقال المكتب في بيان إن أمطارا غزيرة هطلت على مدينة قندهار وست مقاطعات أمس الجمعة.

وقال مسؤولون بالحكومة الأفغانية إن السيول دمرت مئات المنازل في إقليم هرات.

وتم إجلاء الأسر المتضررة من الفيضانات والسيول إلى مناطق آمنة في مدينة قندهار والمقاطعات الست مثل المدارس والمساجد والمباني الحكومية.

وفُقد عشرة أشخاص على الأقل بينهم أطفال في مقاطعات أرغنداب ودامان وسبين بولداك وداند.

وقال بيان مكتب الأمم المتحدة إن عددا كبيرا من أفراد الأسر البدوية، نحو 500 شخص، ما زالوا محاصرين على ضفة نهر وفي حاجة ماسة لدعم جوي لإنقاذهم.

وقال مسؤول رفيع بجهاز إدارة الكوارث الطبيعية فى كابول إن سلاسل الجبال الوعرة وتساقط الثلوج بغزارة وعدم وجود طرق كلها عوامل عرقلت عمليات الإنقاذ وحالت دون إرسال مساعدات فورية.

 


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