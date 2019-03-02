video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 07:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

السبت، 02 مارس 2019 07:05 ص
سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة سيولة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"المرور"تحاصر فوضى الموتوسيكلات وتضبط 721 مركبة مخالفة بالمحافظات

المرور

سيولة مرورية

حالة الطرق

رجال المرور




لا تفوتك
دار الإفتاء تحذر من لعبة MOMO.. وتطالب الجهات المعنية بمنعها

دار الإفتاء تحذر من لعبة MOMO.. وتطالب الجهات المعنية بمنعها

"التعليم" تعلن اليوم الأعداد المستوفية للشروط بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

"التعليم" تعلن اليوم الأعداد المستوفية للشروط بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تريزيجيه: محمد صلاح فخر مصر.. وتلقيت 6 عروض فى الشتاء

تريزيجيه: محمد صلاح فخر مصر.. وتلقيت 6 عروض فى الشتاء

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

8 أهداف لمدونة السلوك الوظيفى للعاملين فى الدولة.. تعرف عليها

8 أهداف لمدونة السلوك الوظيفى للعاملين فى الدولة.. تعرف عليها

"التضامن" تبدأ الأحد صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات

"التضامن" تبدأ الأحد صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة