video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 08:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سفير السعودية بالأردن: النظام القطري "قرحة" أصابت المعدة العربية

السبت، 02 مارس 2019 07:26 م
سفير السعودية بالأردن: النظام القطري "قرحة" أصابت المعدة العربية السفير السعودى فى الأردن
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

فى ظل الدور القطرى الخبيث الذى تلعبه فى المنطقة العربية، وعنادها مع الرباعى العربى وعدم الاعتراف بما تقترفه من مواقف، وصف السفير السعودي في المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، أن سياسة تنظيم الحمدين القطري تجاه دول المنطقة، بأنها قرحة أصابت "المعدة العربية".

وسلط السفير السعودي في الأردن خلال محاضرة ألقاها في كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات العليا في الجامعة الأردنية الأسبوع الماضي، الضوء على ممارسات تنظيم الحمدين الذي يخرب بأفعاله الخبيثة داخل المنطقة العربية، ويسعى دائمًا لاستخدم أبواقه الإعلامية وتنظيمه الإرهابي للتوغل داخل الدول لإثارة الفتن والقلائل ولتخريبها.

ونقلت وسائل إعلام سعودية في هذا السياق عن الدبلوماسي والأمير السعودي، تساؤله أيضا عما يمنع قطر من دفع المبلغ الذي كانت تعهدت بتقديمه إلى الأردن، في إطار المنحة الخليجية التي تبلغ مليارا وربع المليار دولار.

Capture
السفير السعودى بالاردن يفضح النظام القطرى ودوره الخبيث فى المنطقة العربية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤسسة ماعت: تقارير أمريكية تؤكد أن قطر أكبر دولة تمويلا للإرهاب بالشرق الأوسط

وزير خارجية البحرين: إذا لم تعد قطر لرشدها فلسنا بحاجة لها

السعودية

اخبار السعودية

الاردن

قطر

السفير السعودى فى الاردن




لا تفوتك
بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة