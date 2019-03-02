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السبت، 02 مارس 2019 10:29 ص
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سعر الدولار اليوم السبت 2-3-2019

السبت، 02 مارس 2019 10:08 ص
سعر الدولار اليوم السبت 2-3-2019 الدولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقر سعر الدولار اليوم السبت 2-3-2019، آخر أيام الأسبوع، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كل البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية على مدار الأسبوعيين الماضيين.

واستقر سعر الدولار حيث سجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك، مستقرا عند سعر 17.46 جنيها للشراء، و17.56 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.47 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.46 جنيه للشراء

17.56 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.46 جنيه للشراء

17.56 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.46 جنيه للشراء

17.56 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.52 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.47 جنيه للشراء

17.57 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.47 جنيه للشراء

17.57 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع


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