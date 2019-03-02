video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 10:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ربة منزل وزوجها ينتحران بمادة سامة بسبب تصاعد الخلافات بينهما فى الدقهلية

السبت، 02 مارس 2019 09:36 م
ربة منزل وزوجها ينتحران بمادة سامة بسبب تصاعد الخلافات بينهما فى الدقهلية انتحار - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

تخلصت ربة منزل بقرية كتامة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية من حياتها بتناول مادة سامة، بسبب تصاعد الخلافات مع زوجها، كما قام الزوج بتناول نفس المادة ليلقى حتفه بعدها بوقت قصير. 

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز طلخا، بالعثور على جثمانى زوجين متوفيين وملقيين داخل مسكن الزوجية؛ وعلى الفور انتقل الرائد أحمد السادات رئيس مباحث مركز طلخا إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثة الأولى لحداد يدعى "محمد أ م"، 50 سنة، وزوجته "أميرة ف ز"، 37 سنة، ربة منزل، وتبين وجود آثار رغاوى على الفم بالجثتين، وتم نقلهما إلى مستشفى طلخا المركزى، والتى أشارت لأن المتوفيين تناولا مادة سامة.

وبسؤال شقيق المتوفى وشقيق المتوفية أقرا بوجود خلافات قائمة بين الزوجين منذ فترة إلا أنهما تدخلا أكثر من مرة للصلح بينهما، ولكنهما اختلفا قبل الحادث بعدة ساعات، فتناولت الزوجة حبة الغلة السامة التى تستخدم فى حفظ الغلال، وعقب ذلك تناول الزوج حبة أخرى ليلقى حتفه بعدها بوقت قصير؛ وتم تحرير المحضر رقم 1691 إدارى مركز شرطة طلخا، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق شب داخل مخزن مجاور لمدرسة ابتدائى فى طلخا

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار الحوادث

انتحار زوجين




لا تفوتك
التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة