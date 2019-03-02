رئيس جامعة الزقازيق يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتربية النوعية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

افتتح الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني " الدراسات النوعية في المجتمعات العربية " بين الواقع والمأمول "، الذي تنظمه كلية التربية النوعية يومي 2 ،3 مارس الجاري، بمبنى قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الدراسات النوعية بين مصر والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان، بحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور صلاح شريف عميد الكلية رئيس المؤتمر، والدكتور هاني حلمي وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور أكمل شوقي وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر يهدف إلي تعزيز دور البحث العلمي في تطوير الدراسات النوعية في المجتمعات العربية والتعرف على مدى تلبية الخريجين لسوق العمل بهدف رسم سياسات تنير المستقبل وتضع خطوطاً رئيسية لملامح استراتيجية عربية تأخذ في الاعتبار التباين الحالي في الدراسات النوعية في وطننا العربي ، حيث يدور المؤتمر حول ستة محاور يناقش كافة البرامج الدراسية بالأقسام العلمية بكليات التربية النوعية مشيراً إلي أن المؤتمر يناقش خلال يومين حوالي خمسون بحثاً وثلاثون ورقة عمل في مجالات الاقتصاد المنزلي وتكنولوجيا التعليم والعلوم التربوية والنفسية والتربية الموسيقية والفنية والإعلام التربوي .

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح شريف، عميد الكلية أن كلية التربية النوعية تسعى منذ نشأتها من خلال أقسامها وبرامجها الأكاديمية والتربوية المختلفة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا إلي التوسع في قاعدة البحث العلمي النوعي والتربوي مما يكون له انعكاسات إيجابية على وضع حلول للمشكلات المجتمعية وثراء المهارات المعرفية والتطبيقية والوجدانية للطالب الذي يتم إعداده لكي يصبح معلما وباحثين نوعيا

وأضاف الدكتور شريف أن رسالة الكلية تهدف إلي إعداد المعلم والباحث المبدع وأخصائي الأنشطة التعليمية القادر على التنافس في سوق العمل، وكذلك الارتقاء بالبحث العلمي، مضيفا أن الكلية تقبل الطلاب الصم وضعاف السمع منذ عام 2016 والذين حققوا تفوقا ملحوظا على المستويين الأكاديمي والتطبيقي في العديد من التخصصات النوعية وذلك بما يتماشى مع اهتمام القيادة السياسية والدولة بذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع .

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية قام الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة بتكريم عدد كبير من العلماء والمتخصصين في الإعلام والفنون وعمداء ووكلاء كليات التربية ونواب رئيس الجامعة السابقون بتقديم درع المؤتمر ، هذا وقد قام قسم تكنولوجيا التعليم بعرض فيلم تسجيلي عن الكلية .

وعلى هامش المؤتمر قام رئيس الجامعة بافتتاح المعرض الفني لطلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس الذي يضم لوحات فنية وتصوير وأشكال فنية على الخشب والطباعة والخزف وأشغال معادن ونحت ونسيجات يدوية وتصميم .

وأشاد رئيس الجامعة بلوحات المعرض الفني لطلاب الصم وضعاف السمع، واستمع لشرح للطلاب لأعمالهم الفنية من خلال مترجم لغة الاشارة، وأثني رئيس الجامعة علي اللوحة الفنية للطالبة ياسمين قائلاً إذا كانت فكرتها فهي تستحق الإشادة والتقدير وطلب تصوير كل لوحة علي حدي وعرضها لتكريم الطلاب ، كما تفقد معرض أعضاء هيئة التدريس.