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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الأمين العام لشبكة المدن اليورومتوسطية

السبت، 02 مارس 2019 04:04 م
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الأمين العام لشبكة المدن اليورومتوسطية رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الأمين العام لشبكة المدن اليورومتوسطية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، والسادة نواب رؤساء الجامعات، اليوم السبت ، برنار ماسابو، الأمين العام لشبكة المدن اليورومتوسطية، لمناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وبحث إمكانية التعاون فى المشروع المشترك لإنشاء مراكز إبداع المدن الذكية بالإسكندرية وهو مشروع للخدمات بالتعاون مع مدينة نيس على أن يكون وفقا لتلبية احتياجات سكان الإسكندرية.

وأشار الدكتور الكردى خلال اللقاء، إن الجامعة حريصة على التعاون مع مدن البحر المتوسط لتبادل الخبرات والأفكار، مشيراً إلى العديد من إتفاقيات التعاون بين جامعة الإسكندرية والعديد من الجامعات الفرنسية، وأضاف ان الجامعة تضم مراكز تميز تعمل فى مجالات مثل الطاقة والمياه، ورحب بالتعاون فى هذا المشروع المقترح وتقديم الدعم الأكاديمى اللازم لتنمية وتطوير الإسكندرية.

وأشار "ماسابو" أن المشروع معتمد من الاتحاد من أجل المتوسط، وتم التواصل مع الوكالة الفرنسية للتنمية للحصول على تمويل للمشروع، وذلك فى إطار التعاون بشكل عام مع مدن البحر المتوسط، وبشكل خاص مع مدن فاس وتونس والإسكندرية.

 

 


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