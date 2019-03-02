وقال جوايدو - في تصريحات ، أوردتها ، قناة "الحرة" الأمريكية - " لايمكن السماح لنظام ينتهك حقوق الإنسان ويمنع وصول المساعدات الإنسانية بالاستمرار دون عقاب" ، مشيرا إلى أن الضغوط الدبلوماسية والدولية ستتواصل لإيصال المساعدات للشعب .

وأشار إلى أن استخدام القوات المسلحة في التدمير والاضطهاد أمر غير مقبول ، مضيفا "أنهم عرضوا العفو والضمانات الكافية وإعادة الإعمار ويجب مواصلة الضغط والبحث عن طرق للمحادثة والتواصل لحل للأزمة الراهنة " .