دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو أنصاره إلى مواصلة الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفنزويلي .
وقال جوايدو - في تصريحات ، أوردتها ، قناة "الحرة" الأمريكية - " لايمكن السماح لنظام ينتهك حقوق الإنسان ويمنع وصول المساعدات الإنسانية بالاستمرار دون عقاب" ، مشيرا إلى أن الضغوط الدبلوماسية والدولية ستتواصل لإيصال المساعدات للشعب .
وأشار إلى أن استخدام القوات المسلحة في التدمير والاضطهاد أمر غير مقبول ، مضيفا "أنهم عرضوا العفو والضمانات الكافية وإعادة الإعمار ويجب مواصلة الضغط والبحث عن طرق للمحادثة والتواصل لحل للأزمة الراهنة " .
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