رئيس النواب لمصابى القطار: البرلمان سيستمع لبيان الحكومة الأسبوع القادم

كتبت نورا فخرى

زار الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، مصابي حادث قطار محطة مصر، بمعهد ناصر، حيث تفقد الحالات المصابة واطمأن على توفير كافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وأعلن رئيس مجلس النواب، أن المجلس سوف يستمع لبيان من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول حادث القطار الأسبوع القادم، وذلك للوقوف على أسباب الحادث والإجراءات التى ستتخذ مستقبلاً لتفادى وقوع أى حوادث فى هذا المرفق الحيوى.

وقال الدكتور عبدالعال - حسب البيان الصحفى الصادر منذ قليل -إنه استمع للمصابين في الحادث وأنه لا يريد التدخل في إجراءات التحقيق، ولكن من الواضح أن الحادث ينطوي على إهمال شديد.

وأكد عبد العال للمصابين - وفقا للبيان- على وقوف كافة أجهزة الدولة بجانبهم لحين الاطمئنان على حالتهم الصحية وامتثالهم للشفاء التام، وأن الدولة المصرية لن تتهاون فى محاسبة المقصرين والمتسببين في أي إهمال تكون ضحيته أرواح مواطنين أبرياء.