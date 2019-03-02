رئيس القابضة لمياه الشرب يتابع أعمال تحويلات المرافق بالجيزة.. صور

كتب أحمد حسن

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعمال تحويلات مرافق خطوط مياه الشرب والصرف الصحى، المتعارضة مع تنفيذ محطة مترو التوفيقية بشارع أحمد عرابى.

وباشر رسلان انتهاء الأعمال بخطى المياه قطر 1000 مم وخط قطر 800 مم، ووجه بسرعة إنهاء الأعمال بالخطوط الفرعية، قبل التوقيتات المعلنة تخفيفا على المواطنين، وذلك بحضور المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والقيادات التنفيذية بالشركة.

جدير بالذكر، ان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، كانت قد أعلنت عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق ( حي الوراق ـ حي شمال الجيزة ـ العجوزة_ حي الدقي) وضعف المياه عن (حي بولاق الدكرور) اعتبارا من الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 1/3/2019 وحتى الساعة التاسعة مساء اليوم السبت الموافق 2/3/2019 ، وذلك بناء على طلب الهيئة القومية للانفاق .