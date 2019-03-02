وقال وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو - وفقا لقناة (فرانس 24) اليوم /السبت/ - إن الرئيس بولسونارو سيزور الولايات المتحدة في الفترة ما بين 18 و22 من مارس الجاري، وسيكون في تشيلي في 23 من مارس، مضيفا أنه سيسافر إلى إسرائيل نهاية الشهر الجاري.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن رئيس البرازيل سيقوم بزيارة لإسرائيل في الفترة ما بين 31 من مارس الجاري وحتى 4 أبريل المقبل.

يذكر أن هذه الزيارات ستكون زيارات الرئيس بولسونارو الرسمية الأولى منذ أن تولى منصبه في الأول من يناير الماضي.

واعتاد رؤساء البرازيل السابقين أن تكون أولى زيارتهم إلى الأرجنتين المجاورة، إلا أن برنامج رحلة بولسونارو يمثل التحولات السياسية والاقتصادية التي ألقى الضوء عليها خلال حملته الانتخابية الناجحة.