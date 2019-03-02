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رئيسا حزبين جزائريان يتقدمان بأوراق ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقبلة

السبت، 02 مارس 2019 07:12 م
رئيسا حزبين جزائريان يتقدمان بأوراق ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقبلة احتجاجات فى الجزائر
أ ش أ
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تقدم عبد العزيز بلعيد رئيس حزب (جبهة المستقبل)، ورئيس حزب (النصر الوطني) محفوظ عدول، اليوم السبت، بأوراق ترشحهما فى انتخابات الجزائر الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل للمجلس الدستوري.


وقال عدول - في تصريحات عقب تقديمه أوراق الترشح- إن ملف ترشحه استوفى كل الشروط المتضمنة في الدستور وقانون الانتخابات، معلنا جمع 62 ألف توقيع من الناخبين في 27 ولاية، مؤكدا أنه يسعى لترسيخ المسار الديمقراطي الحقيقي والحفاظ على مؤسسات الدولة.


بدوره، قال بلعيد عقب تقديمه أوراق ترشحه، إنه تمكن من جمع 115 ألف توقيع من الناخبين في 48 ولاية بالإضافة الى 1748 توقيع لنواب البلديات المنتخبين.


وأضاف أن حزبه "قرر اليوم المشاركة في الانتخابات الرئاسية يقينا منه الشعب الجزائري يريد التغيير مؤكدا أن لان حزبه لديه برنامج وبرهن أنه قادر على تحقيق الكثير.


يذكر أن غدا الأحد آخر موعد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يوم 18 أبريل المقبل طبقا للمادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية.


وعقب غلق باب الترشح يفصل المجلس الدستوري بالجزائر في صحة ملفات الترشح خلال 10 أيام .

 

 


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