وقال خليل الله لوكالة أنباء "سبوتنيك"الروسية : إن باكستان مستعدة للحوار .. معربًا عن ترحيبه بأي جهود من قبل الدول التي تلعب دورًا في تخفيف التوتر وتدعو للحوار بين الهند والباكستان ولحل كل الخلافات العالقة بينهما.

وأضاف السفير الباكستاني : "إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عرض علينا الوساطة بين البلدين وقمنا بنقل العرض مباشرة إلى إسلام آباد الذي تم الإعلان عنه خلال جلسة البرلمان صباح اليوم وتجاوب نظيره الباكستاني بشكل إيجابي معه" .. مضيفًا أن بلاده تعتزم قبول عرض روسيا والجلوس إلى طاولة الحوار مع الهند.