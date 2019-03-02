حملة لمتابعة توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية بالبحر الأحمر

كتبت آية دعبس

قامت لجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، بإجراء حملة مراجعة بيئية، للتفتيش على عدد من المنشآت الصناعية بنطاق المحافظة، فى إطار متابعة وزارة البيئة، لإجراءات المنشآت الصناعية فى المحافظة، لتوفيق أوضاعها البيئية، والوقوف على مدى التزامها بهذه الإجراءات، بناء على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

قامت اللجنة بالمراجعة البيئية لعدد 5 منشآت صناعية على مدار 3 أيام، من خلال استعراض بنود خطط الاصحاح البيئي المقدمة من تلك الشركات ، ومتابع الموقف التنفيذى لبنود تلك الخطط، ومدى الالتزام بالجدول الزمنى، وجدية الشركات في تنفيذها.

كما قام فريق التفتيش بالفرع بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المنشآت والقرى السياحية بالقصير، للوقوف على الوضع البيئي لها ومدى التزامها بالاشتراطات البيئية، حيث تم رصد عدد من المخالفات البيئية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.