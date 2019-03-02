جامعة الإسكندرية تطلق قافلة خدمية وطبية لأهالى أبيس

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت صباح اليوم السبت، القافلة الخدمية المجتمعية الثانية لخدمة أهالى منطقة أبيس 8، 10 بمشاركة وكلاء وطلاب كلية العلوم وكلية الزراعة بالشاطبى وكلية الزراعة سابا باشا وكلية التربية وكلية الطب البيطرى وكلية التربية النوعية والمعهد العالى للصحة العامة ومعهد البحوث الطبية، وفريق القادة الاجتماعيين بكلية الطب، بالإضافة إلى مشاركة شبكة مياه الشرب والصرف الصحى، وأعضاء من حملة 100 مليون صحة.

أشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تعمل على أهداف ثابتة تتناسب مع احتياجات المجتمع السكندرى، وتخدم سياسات الدولة، مشيرا إلى أن كلية التربية قامت بافتتاح فصلين لمحو الأمية بمنطقة باب الأحرار (العبيد) ضمن خطة من الجامعة تستهدف فتح فصول جديدة خلال كل قافلة، كما أكد عميد كلية التربية خلال الافتتاح أن الكلية بصدد توجيه كافة طاقتها لفتح أكبر عدد من فصول محو الأمية خلال فعاليات الملتقى، وتوظيف أنشطة الطلاب شعبة الطفولة لعمل عروض على الأطفال المرافقين لتخفيف العبء على المتعلمين من السيدات.

كما ألقى وكيل كلية العلوم الضوء على ضرورة استدامة العمل على حل المشكلات المزمنة بالمنطقة مثل مشكلة الصرف وتسرب مياه البحيرة مؤكدا على استمرار الجامعة فى تسخير كافة طاقتها بالتعاون مع الجهات المختصة للإسراع فى إيجاد حلول لهذه المشاكل طبق جدول زمنى يتم العمل على تفعيله حاليا.

وقد قامت القافلة خلال اليوم بحملة توعية بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات، تم خلالها توزيع منشورات، وإقامة ندوة للتعريف بأضرار المخدرات والتدخين، بالإضافة إلى ندوات عامة أخرى عن التوعية الصحية، وأمراض النسا وأهمية الرضاعة الطبيعية، وعمل ندوة توعوية عن الانيميا وأسبابها وعلاجها، وندوة عن النظافة العامة والوقاية من العدوى، وندوة عن أورام الثدى حضرها أكثر من 150 سيدة، بالإضافة إلى ورشة عمل لتعليم السيدات صناعة الخزف، ودورات للكمبيوتر والصناعات الخفيفة مع التعهد بتوفير المنافذ لتوزيع تلك الصناعات حتى تعود بالنفع على محدودى الدخل.

كما قام أعضاء القافلة خلال اليوم بعدة انشطة اجتماعية وطبية مختلفة، منها عيادة للكشف المبكر عن الضغط والسكر حيث تم عمل 200 كشف ضغط و94 كشف سكر وقد تم عمل 48 كشف مبكر عن فيروس الكبد الوبائى سى يتبع لوزارة الصحة ممثلآ فى حملة 100 مليون صحة تبين إصابة حالتين منهم تم تحويلهم لمستشفى الحميات لعمل الفحوصات وأخذ العلاج المناسب لكل حالة كما تم عمل عينة عشوائية بنسبة 5% للتأكد من دقة التحاليل، كما قام فريق الطب البيطرى بالكشف على عدد 180من الدواب والماشية وصرف أدوية بلغت قيمتها 30 الف جنيه، كما قام فريق الطب البيطرى بالتعاون مع فريق كليتى الزراعة بفحص 340 من الطيور وتطعيمهم بمضادات للسموم ومنشطات بمبلغ الف جنيه ولوحظ وجود حالات مريضة بمرض انفلونزا الطيور وتم ابلاغ الجهات المختصة للتعامل معها.