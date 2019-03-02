تعديلات مرورية بمدخل المنصورة الشرقى بشارع الجيش لمنع الزحام بالمنطقة

الدقهلية شريف الديب

شهدت منطقة مدخل المنصورة الشرقي بشارع الجيش اليوم تعديلات مرورية أجرتها الإدارة العامة لمرور الدقهلية، برئاسة العميد ممدوح الحصى مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، والعقيد إسلام رمزي، وكيل الإدارة، والمقدم دكتور حاتم طه وكيل إدارة المرور، والمقدم دكتور شريف شعيع، رئيس مباحث المرور، بالتنسيق مع رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة، يرافقة أكرم السقا وكيل جهاز الخدمات بحى غرب المنصورة.

شملت التعديلات غلق اليوتيرن الواصل ما بين شارع الجيش ومدخل كوبرى طناح بمحيط مستشفى المنصورة الدولى، وبهذا يكون المدخل لكوبرى طناح من شارع بهرند بجوار بنزينة وطنية، كما تم عمل يوتيرن بمدخل كوبرى طناح، لإحداث سيولة مرورية وتنظيم حركة المركبات بالميدان القادمة من القاهرة، السنبلاوين، طناح والحد من الزحام المرورى بمحيط المكان خاصة وقت الذروة، مع وجود انتشار مكثف لإدارة مرور الدقهلية لفرض الانضباط المرورى بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى.