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تعاون بين جامعة الإسكندرية والسفارة النيجيرية فى المجال الأكاديمى

السبت، 02 مارس 2019 04:57 م
تعاون بين جامعة الإسكندرية والسفارة النيجيرية فى المجال الأكاديمى خلال اللقاء
الإسكندرية أسماء على بدر
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استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، بعد ظهر اليوم السبت، الدكتور إبراهيم محمد أحمد منسق الطلاب الوافدين بالولايات النيجيرية والسفارة النيجيرية بالقاهرة، والأستاذ بجامعة بيورو بولاية كانو النيجيرية، لبحث إمكانية التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات النيجيرية فى إلحاق طلاب نيجيريين للدراسة بمرحلة الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية فى التخصصات العلمية المختلفة.
 
حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية.
 
 

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