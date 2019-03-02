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تطوير ورصف شارع إبراهيم الخليل بحى السلام ورفع الإشغالات

السبت، 02 مارس 2019 06:00 ص
تطوير ورصف شارع إبراهيم الخليل بحى السلام ورفع الإشغالات رصف شارع - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد شحاتة، رئيس حى السلام أول، أنه فى إطار حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة جميع الشوارع، تم تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع إبراهيم الخليل، مشيرا إلى أنه جارى استكمال باقى مناطق مدينة السلام
وطالب شحاتة ، فى تصريحات صحفية   المواطنين بالتعاون الإيجابى مع الأجهزة التنفيذية ،  من حيث الحفاظ على النظافة والممتلكات العامة والإبلاغ الفورى عن أى مخالفة.
وفى السياق شهدت منطقة شارع الـ 40 خلف حديقة بدر وشارع إبراهيم الخليل وميدان السادات وأمام موقف العاشر الجديد ،حملات لرفع الإشغالات، أسفرت عن إزالة عشرات من مخالفات الباعة الجائلين والمحلات المخالفة وضبط التكاتك.
 
 
 
 

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