video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 04:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 22 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد وتفريغ 169 طن مهيئات

السبت، 02 مارس 2019 02:16 م
تداول 22 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد وتفريغ 169 طن مهيئات ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
إضافة تعليق

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم السبت 22 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وهى السفينة ‏DEO VOLENTE هولندية الجنسية القادمة من روتردام، وذلك لتفريغ 169طن طرود ومهيئات ويبلغ طولها 105 مترًا والغاطس 5.6 مترًا.

وغادر الميناء 3 سفن حاويات وبضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، و4 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة، بضائع عامة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد

اخبار بورسعيد

موانى بورسعيد

اخبار المحافظات

قناه السويس

ميناء غرب بورسعيد

سفن حاويات




لا تفوتك
بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة