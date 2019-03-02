تداول 22 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد وتفريغ 169 طن مهيئات

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم السبت 22 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وهى السفينة ‏DEO VOLENTE هولندية الجنسية القادمة من روتردام، وذلك لتفريغ 169طن طرود ومهيئات ويبلغ طولها 105 مترًا والغاطس 5.6 مترًا.

وغادر الميناء 3 سفن حاويات وبضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، و4 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة، بضائع عامة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.