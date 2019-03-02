تحصيل 47 مليون جنيه من سارقى الكهرباء و3 ملايين تهرب ضريبى

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة سارقى الكهرباء والمتهربين من الضرائب والمتورطين فى قضايا أموال عامة.

ونجحت وزارة الداخلية فى ضبط 73407 قضايا فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 47,304,155 جنيه.

وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 1255 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها 145 حالة ضرائب عامة، وكشف 252 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 367 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و22 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، و47 قضية فى مجال الجمارك، و119 حالة تحرى مدين ولجان فحص ،حيث تم التصالح فى 140 قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها 3,814,212 مليون جنيه.

ونجحت وزارة الداخلية فى مجال جرائم الأموال العامة فى ضبط 12 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة "إتجار فى النقد الأجنبى - توظيف أموال- طلب رشوة- اختلاس واستيلاء على المال العام - غسل أموال– كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت 15 مليونا و980 ألفا و946 جنيها مصريا، وواحد وتسعون ألفا ومائة خمسة وستون عملات أجنبية مُختلفة".